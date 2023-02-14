Kabine Toplantısı sonrasında ana gündem olan deprem ile ilgili güncel açıklamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, 100 bin TL destek ne zaman verilecek, başvuru şartları ne? İşte konuyla ilgili merak edilenler...