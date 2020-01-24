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100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar

Tokat'ta, 100'e yakın emanet olarak baktıkları köpekleri beslemeye giden hayvanseverler beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı

tokat köpek
İHA

Tokat'ın Yeniyurt Mahallesinde 30 yıldır 10 dönümlük arazisinde yüzlerce köpeğe bakan Davut Köksel Eker, kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay önce hayatını kaybetti. Köpeklerin bakımlarını hayvanserlerden Filiz Kaymaz ve eşi gibi gönüllü olarak üstlendi.

KİLİDİ KIRIP SOPA İLE KOVMUŞLAR

Her gün bakımlarını yaptıkları köpeklerin bulunduğu bahçeye giden Kaymaz, gördüğü manzara ile şoke oldu. Köpeklerin bulunduğu etrafı tel örgülerle çevrili bahçenin kapısının kilidinin kırıldığını ve köpeklerin bir bölümünün demir sopalarla bahçeden kovulduğunu fark eden Kaymaz, durumu polise bildirdi.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesine de başvuran hayvansever, emanet olarak gördüğü kayıp köpeklerin yeniden bulunması için yetkililerden yardım istedi.

25 KÖPEK KAYIP

Tokat Sokak Hayvanlarını Koruma Gönüllüsü Filiz Kaymaz, kendilerine emanet olarak kalan köpeklere sahip çıkmaya, her gün onların yemek, su ihtiyaçlarının yanı sıra tedavi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Kaymaz, etrafı tel örgülerle çevrili özel bir mülkiyetin kapısının kilidinin kırılmak suretiyle içeri girilmiş olduğunu belirterek, "Hayvanlara yemek vermek için geldiğimde kapının kilidinin kırık olduğunu ve hayvanların dışarıda olduğunu gördüm. Dışarıda olan hayvanları topladık fakat 25'e yakın eksiğimiz var" şeklinde konuştu.

"3 GÜNDÜR ARIYORUM"

Kaymaz, eksik olan köpeklerin çoğunun yaşlı, yavru ve sakat olduğunu söyleyerek; "3 bacaklı olan gözleri görmeyen yarası olanlar var. Onları toplayıp dağ başına atmışlar. Hiçbir yerde bulamadım. Gümenekten tutun çöplük etrafında dağ tepede hayvan arıyorum 3 gündür. Hiçbir iz yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün kurumlara gittim, ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar ama kayıp hayvanlar ne durumda yaşıyorlar mı, öldüler mi, ne yiyorlar? Bu konuda çok endişeliyim. Bu olaydan bilgisi görgüsü olanlardan yardım istiyorum. Mutlaka birisi görmüş duymuştur" ifadelerini kullandı.

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