        100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu'na plaket

        100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu’na plaket

        A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıkan Kaptan Hahan Çalhanoğlu'na Gürcistan müsabakası öncesinde plaket verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 22:18 Güncelleme: 14.10.2025 - 22:55
        100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu'na plaket!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, müsabaka öncesinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu onurlandırıldı.

        Bulgaristan mücadelesiyle ay-yıldızlılarda 100. maçını oynayan Çalhanoğlu’na Gürcistan karşılaşması öncesinde saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, plaket takdim ederken ayrıca çerçeveletilmiş şeklinde üzerinde 100 yazan milli takım forması verildi.

        Taraftarlar da alkışlayarak Hakan Çalhanoğlu'na destek verdi.

