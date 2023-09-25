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        Haberler Gündem 100 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır? Diyanet ile 100 rekatlık kandil namaz kılınışı

        100 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır? 100 rekatlık namaz kılınışı

        100 rekatlık kandil namazı kılınışı hemen her kandil öncesinde olduğu gibi yarın eda edeceğimiz Mevlid Kandili öncesinde de merak ediliyor. Peki, 100 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır? İşte 100 rekatlık kandil namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:16
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        100 rekat namaz nasıl kılınır? 100 rekat kandil namazı kılınışı, her kandil öncesinde olduğu gibi yarın idrak edeceğimiz Mevlid Kandili öncesinde de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte sıkça araştırılan 100 rekatlık kandil namazının kılınışı...

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        100 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

        Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekiyor.

        İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

        Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

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        Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

        Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

        Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

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        Bunlar;

        1.İstiğfar

        2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

        3.Fatiha-i Şerife

        4.Ayet'ül-Kürsî

        5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

        6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

        7.İhlas-ı Şerif

        8.Felak Sûresi

        9.Nâs Sûresi

        10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

        11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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