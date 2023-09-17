Mavi bölgedeki asırlık insanlar günde yaklaşık 1 avuç fındık yiyor; bu da kabaca iki küçük avuç anlamına geliyor. Çeşitli faydalardan yararlanmak için yediğiniz türü (antep fıstığı, ceviz ve badem gibi) değiştirebilirsiniz. Yer fıstığı özellikle ekonomik bir seçimdir.

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ÇOĞUNLUKLA SU İÇİN

Mavi bölgelerdeki insanlar çay ve kahve gibi içecekler de içse de sıvı alımının büyük bir kısmı sudan gelmelidir. Soda gibi içecekler çoğu yetişkin için 1 numaralı ilave şeker kaynağıdır ve çoğu şekerli içecek zaten diğer besin maddelerini içermez. Her ne kadar kırmızı şarap bazı mavi bölgelerde popüler olsa da yazarlar, eğer içmediyseniz içmemeye başlamamanız gerektiğini belirtiyor.