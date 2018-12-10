Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki ölümcül ritim bozukluğu hastası Ali Kurt, ablasyon (yakım) tedavisiyle sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; ani kalp çarpıntıları olan ve evde oturduğu esnada baygınlık geçiren 100 yaşındaki Ali Kurt’a, ölümcül ritm bozukluğu (Ventriküler Taşikardi) nedeniyle Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, Uzm. Dr. Mahmut Akpek ve Uzm. Dr. Nazmi İlker Bayrak tarafından ablasyon (yakım) tedavisi uygulandı.

TABURCU EDİLDİ

Hasta hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Hasta bize geldiğinde oldukça bitkindi. Hastalığının teşhisini koyup, yakınlarının da rızasını alarak hastaya, kalp çarpıntısının yakılarak veya dondurularak tedavi edilme yöntemi olan ‘ablasyon’ tedavisini uyguladık. Bozdoğan ilçesinden gelen Ali Kurt, tedavi sonrası çok kısa bir sürede iyileşti ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.

Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Bu hasta Türkiye’nin belki de dünyanın en yaşlı hastası olmuştur” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan 100 yaşındaki hasta Ali Kurt ise, “Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi bu ağrılarım geçti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ