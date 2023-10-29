"100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 10 kilometrelik koşuya çok sayıda atletin yanı sıra bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar da katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde de yer alan ve tarihi yarımada gerçekleşen yarışa katılanlar, Sultanahmet Meydanı'nda verilen startın ardından Kennedy Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'nü geçti. 5 kilometre sonra geri dönen yarışmacılar, startın verildiği meydandaki bitiş noktasına ulaştı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın startını verdiği yarışı, erkeklerde İbrahim Karatek, kadınlarda ise Dilek Öztürk ilk sırada tamamladı.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimiz, Allah'a şükür 100. yılına ulaştı. İnanıyoruz ki daha nice yüzyıllara büyüyerek devam edecektir. Cumhuriyetimizi bize emanet eden ecdadımızı, şehitlerimizi ve ömürlerini tamamlayan gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet koşuları, kurtuluş mücadelesinin bütün şehirlerinde yapılıyor. Bugün de tarihi bir mekanda yapılıyor ki bu mekan Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli ve meşhur meydanlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok anlamlı bir mekanda hem ecdadımızı anmak hem de bu şuuru tekrar yenilemek için bir aradayız. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum."

Koşuda dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra kupa ve madalya verildi.