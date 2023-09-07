Emeklilerin yeni gündemi: 3. ikramiye! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
Emekliler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü öncesi 3. ikramiye ihtimali üzerinde duruyor. Henüz netleşmemekle beraber Cumhuriyet Bayramı'da emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışma yapıldığı iddiası Ankara Kulisleri'nde konuşuluyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son detaylar...
Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira emeklilere ikramiye verileceği iddiası milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? İşte emrak edilen detaylar...
CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.
Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.