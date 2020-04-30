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1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardımı başvurusu e-devlet sayfasında erişime açıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularımız başladı." açıklamasında bulundu. İşte, e-devlet sosyal yardımlaşma başvuru formu

1000 TL sosyal yardım başvurusu

Sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular devlet desteği almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle mağdur olan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile 1000 TL'lik destekten faydalanabilecek. Peki, Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU FORMU

1000 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz

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