1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var?

1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1000 Yatırımlar Holding halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında 1000 Yatırımlar Holding halka arzı talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylar açıklık kazandı. Peki, "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman?" İşte 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. talep toplama tarihleri...