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        Haberler Gündem 1000 Yatırımlar Holding hissesi ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arzı bitti mi?

        1000 Yatırımlar Holding talep toplama tarihleri! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir?

        1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bültenle, 1000 Yatırımlar Holding talep toplama tarihleri ve halka arz fiyatları netlik kazandı. 125 TL sabit fiyattan halka arz edilecek 1000 Yatırımlar Holding 9 milyon 500 bin adet lot dağıtımı yapacak. Peki, "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman?" İşte 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:59
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        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1000 Yatırımlar Holding halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında 1000 Yatırımlar Holding halka arzı talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylar açıklık kazandı. Peki, "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri ne zaman?" İşte 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. talep toplama tarihleri...

        2

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak.

        3

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HİSSE FİYATI

        1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

        4

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

        5

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        6

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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