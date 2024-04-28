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        Haberler Dünya 101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar

        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar

        ABD'de 101 yaşındaki bir kadın, hava yolu şirketinin sistemindeki sorun nedeniyle uçuşa 2 yaşında bebek olarak kaydedildi

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:28
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        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
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        BBC'de yer alan haberde, soyadını paylaşmak istemeyen 101 yaşındaki emekli hemşire Patricia'nın, Michingan'a yaptığı aile ziyareti sırasında uçak biletinin bebek olarak kesildiği ve bu nedenle sorun yaşadığı belirtildi.

        Patricia, Amerikan Havayolları yazılımının doğum yılı 1922'yi "çok eski" olduğu için tanımlayamadığını ve doğum yılını 2022 olarak algıladığını anlattı.

        Aynı durumun iki kez yaşadığını ifade eden Patricia, "Bebek olduğum ve kucakta taşınmam beklendiği için havalimanında tekerlekli sandalye bulamadım. Aynı şekilde uçaktan inerken de çok bekletildim." diye konuştu.

        Patricia, "Yaşlı bir kadın olmama rağmen beni bebek sanmaları oldukça komik." ifadesini kullandı.

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        Sağlık sorunları nedeniyle kızıyla seyahat ettiğini söyleyen Patricia, yazılımda yaşanan sorunun bir an önce giderilmesini temenni etti.

        Patricia, yakında 102 yaşında olacağını belirterek, "Belki o zaman sistem doğru yaşımı gösterir." dedi.

        Bu arada haberde, hava yolu şirketinin yöneltilen sorulara cevap vermediği bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görseli BBC tarafından servis edilmiştir.

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