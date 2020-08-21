102 yaşındaki şehit babasından sağlık için

AA

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Fidanboy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Şevket Fidanboy'u 1994 yılında kendisinin de 4 yıl askerlik yaptığı Van'da şehit verdiğini ifade etti.

Haftanın belli günlerinde derneğe gelerek vakit geçirdiğini belirten Fidanboy, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı kalmasını gençlik yıllarından itibaren sürekli yürümesine borçlu olduğunu söyledi.

Gençliğinde Kırşehir merkeze bağlı Irmak Bucağı bölgesindeki 4-5 köyde yıllarca berberlik yaptıktan sonra 1950 yılında Ankara'da PTT'de işe girdiğini ve buradan emekli olduğunu dile getiren Mehmet Fidanboy, daha sonra Kırşehir'e döndüğünü aktardı.

Pazar ve market alışverişini kızı ile birlikte yaptığını, eş dost ziyaretleriyle günlerini geçirdiğini anlatan Mehmet Fidanboy, gençliğinden itibaren en büyük hobisinin yürümek olduğunu ifade etti.

Yürüme alışkanlığını Kızılırmak kıyısındaki Irmak Bucağı bölgesinde bulunan köyler arasında berberlik yaptığı yıllarda kazandığını dile getiren Fidanboy, sağlıklı yaşam için yürüyüş tavsiyesinde bulundu.

- "Şimdi o günleri arıyorum"

Fidanboy, sağlıklı olmasını gençliğinden beri yürümesine borçlu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yürümeyi çok seviyorum ama artık yaşım nedeniyle fazla yürüyemiyorum. 100 yaşımı geçtim. Evvelden 5 köye berberlik yapmaya giderken yollar düpedüz gelirdi. O coşkunluk zamanlarımda, berberlik yaparken Kızılırmak'ın kıyısından yürüyerek köylere giderdim. Şimdi o günleri arıyorum. Eskiden çok yol çekerdim, şimdi çekemiyorum. İhtiyarladım."

Dernek üyesi olan ve aidatını da yürüyerek gelip ödeyen Fidanboy, gençlik yıllarını şimdi çok aradığını vurguladı.

Eskiden uzun yolları yürüdüğünü ifade eden Fidanboy, "Şimdi ise uzun yollara gidemiyorum. Çalışamıyorum, rahat oturup kalkamıyorum. Ancak pazara sebze, meyve almaya gidiyorum. Sohbet etmek için derneğe geliyorum. Sağ olsunlar benimle ilgileniyorlar." diye konuştu.