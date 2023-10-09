104 yaşındaki kadın uçaktan atlayarak skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu!

Hoffner ilk hava dalışını bundan dört yıl önce 100 yaşındayken yapmıştı. Atlayışı ile ilgili hislerini dile getiren 104 yaşındaki Dorothy "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" sözlerini dile getirdi.

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YÜRÜTECİYLE GELDİ

Hoffner atlayışını Eylül ayında yapmak istiyordu ancak üç kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Atlayış yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'ın skydive süreci yedi dakika sürdü. Dorothy Hoffner bu muhteşem deneyimi herkesin yaşaması gerektiğini söylüyor "Şaşırtıcı bir şekilde ekonomik ve huzurlu" dedi.

Fotoğraflar: AP