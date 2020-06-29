105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi - BİNGÖL

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.İki şüpheli gözaltına alındı.