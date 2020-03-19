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105 milyarlık paket geçti, sırada trilyon dolarlık paket var

ABD'de koronavirüs salgınına karşı ilk önlem paketi onaylandı. 105 milyar dolarlık paket ücretsiz virüs testi ve ücretli hastalık izni gibi acil önlemleri içeriyor. 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşması beklenen ve her ABD vatandaşına doğrudan ödeme yapılmasını öngören ekonomik tedbir paketinin ise önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor

ABD Kongresi
Reuters

ABD Senatosu, koronavirüs salgınından doğan tahribatı ücretsiz testler, ücretli hastalık izni ve genişletilmiş sosyal güvenlik ağı harcamaları yoluyla sınırlandırmak için büyük bir çoğunlukla yeni bir yasa tasarısı geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tasarıyı yasaya dönüştüren imzayı atarken, Kongre ve Beyaz Saray 1 trilyon dolardan daha fazlaya mal olacak ilave bir canlandırma tedbiri için görüşmelerini sürdürüyor. Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu Senato'daki yasa yapıcılar ideolojik ayrılıklarını bir kenara bırakıp yasa tasarısını 90'a karşı 8 oyla ortak bir şekilde geçirdiler. "Hayır" oylarının hepsi ise Cumhuriyetçi senatörlerden geldi.

MALİYETİ 105 MİLYAR DOLAR

Demokratların baskın olduğu ABD Temsilciler Meclisi de yasa tasarısını geçtiğimiz Cumartesi günü her iki partinin birleştiği çoğunlukla kabul etmişti. Tam maliyeti hesaplanmasa da, Kongre'nin Ortak Vergilendirme Komitesi'nin hesaplarına göre sadece hastalık izinleri ve ebeveyn izinleriyle ilgili tedbirlerin maliyeti 105 milyar doları bulabilir.

Yasa yapıcılar aynı zamanda 2008-2009 finansal krizinde Kongre'nin resesyona karşı devasa mücadele paketinden daha maliyetli olacak 1.3 trilyon dolarlık ilave bir acil durum paketi hazırlamaya çalışıyorlar. Hazine Bakanlığı'nın taslağına göre, bu ilave paket ABD'lilere doğrudan ödemelerin yapılacağı toplam 250 milyar dolara tekabül edecek iki aşamalı bir desteği de içeriyor.

 

Plan aynı zamanda küçük işletmelere 300 milyar dolar, nakit darboğazı yaşayan hava yolları şirketlerine 50 milyar dolarlık
kredi ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan diğer sektörlere de toplam 150 milyar dolarlık kredi garantisi vermeyi kapsıyor.

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