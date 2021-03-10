105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu - Haberler
ABONE OL

105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu

Adana'da 11 çocuk, 37 torun, 75 torun çocuğu ve 5 torununun torunu olan, kimlikte 105 gerçekte 113 yaşında olan Münevver Sönmez, 71 yaşındaki kızı Zeliha Gençer ile koronavirüs aşısı oldu. Münevver Sönmez evine gelen sağlık görevlilerince aşılanırken, yaşını hatırlamadığını söyledi

105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu - Haberler
105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da 11 çocuk, 37 torun, 75 torun çocuğu ve 5 torununun torunu olan, kimlikte 105 gerçekte 113 yaşında olan Münevver Sönmez, 71 yaşındaki kızı Zeliha Gençer ile yeni tip korona virüs aşısı oldu.

Selanik'ten 1900'lü yılların başında göç ederek Anadolu'ya yerleşen Rızvan ve Hatice çiftinin 1908 yılında dünyaya gelen kızları Münevver Sönmez, 1928 yılında Ahmet Sönmez ile evlendi. Sönmez çiftinin bu evlilikten 11 çocuğu dünyaya geldi. Ahmet Sönmez 1979 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti. Bu süreçte Münevver Sönmez'in 11 çocuğunun yanı sıra 7 gelin, 4 damadı, 37 torunu, 75 torununun çocuğu ve 5 torununun torunu dünyaya geldi. Sönmez’e yıllar sonra çıkartılan kimlikte ise doğum günü 1916 olarak yazıldı. Resmi olarak 105, gerçekte ise 113 yaşında olan Münevver Sönmez'in çocuklarından 4'ü, gelinlerinden ise 3'ü hayatını kaybetti.

Münevver Sönmez’e 71 yaşındaki kızı Zeliha Gençer bakıyor. Sönmez yaklaşık bir yıldır Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse yakalanmadan hayatına devam etti. İspanyol Gribi salgını olduğunda da hayatta olan Sönmez, korona virüs salgınını da hastalanmadan atlattı. Çok yaşlı olduğu için sağlık ocağı ya da hastaneye gidemeyen Sönmez, Adana İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aşı olmak için yardım istedi. Bunun üzerine il sağlık müdürlüğü bir ekip gönderip hem Sönmez’e hem de ona bakan 71 yaşındaki kızına aşı yaptı.

Sönmez, daha önce de çok aşı olduğunu söyleyerek, “Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Benim 11 çocuğum var 4’ü öldü. Kaç torunum var onu da bilmiyorum o kadar çok ki” diyerek sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kızı Zeliha Gençer de çok yaşlı oldukları için hastaneye ya da sağlık ocağına gidip aşı olamadıklarını, bu nedenle sağlık görevlilerinin eve gelip aşı yaptığını söyleyerek onlara çok teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hareketsiz kalan çocuğun kilo almasını önleyecek tavsiyeler
SAĞLIKHareketsiz kalan çocuğun kilo almasını önleyecek ...
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu e-Devlet ve MHRS sistemi
SAĞLIKMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
Bakan Selçuk: 4’ü demans ilacı olmak üzere 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Haberler
SAĞLIK29 ilaç daha geri ödeme listesinde!
MUTASYON ALARMI! Son dakika: Türkiye'ye özgü mutasyon uyarısı yapıldı
SAĞLIKTürkiye’ye özgü korona mutasyonu uyarısı!
Şoke etti! Ağırlık kaldırarak bu hale geldi - Haberler
SAĞLIKŞoke etti! Ağırlık kaldırarak bu hale geldi
Pfizer-BioNTech aşısından sevindiren haber! Brezilya tipi mutasyona karşı etkili - Haberler
SAĞLIKPfizer-BioNTech aşısından sevindiren haber!
Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca yazılı açıklama yapacak
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
10 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
KORKUNÇ! Son dakika: Japonya'da korona viürüsün yeni varyantı tespit edildi
SAĞLIKJaponya'da yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi!
Migren ağrısı tedavi edilir mi? Prof. Dr. Mustafa Ertaş'tan son dakika açıklama
SAĞLIKMigrene çözüm var mı?