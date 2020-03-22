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106 kültür varlığımız iade edildi

Çeşitli dönemlerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızdan 106'sı 2019'da ülkemize geldi

Kültür Varlığı
Mehmet Çalışkan

2019'da toplam 106 kültür varlığı yurt dışından ülkemize getirildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen kültür varlıklarımızın ülkemize iadesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler nezdinde geçmiş yıllarda başlatılan girişimler 2019'da da sürdürüldü.
İki ülkeden toplam 106 kültür varlığı ülkemize iade edildi.

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ ADET KÜLTÜR VARLIĞI GELDİ?
İngiltere: 5
Bulgaristan: 101

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