1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi - ADANA

On Numara sonucu 1 kişiyi mutlu etti

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.Kamyonette yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 1060 litre el dezenfektanı ele geçirildi.Malatya'da merdiven altı imalathanede üretildiği belirlenen sahte dezenfektanın, Mersin'e götürüldüğü tespit edildi.Polis, sürücü A.O'yu gözaltına aldı.