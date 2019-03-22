Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan, 2 çocuk ve 8 torun sahibi 107 yaşındaki Feriye Tahan'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

AA'nın haberine göre Mahmutbeyli Mahallesi'nde 68 yaşındaki oğlu Mehmet Arlı ile birlikte yaşayan Tahan için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında sürpriz doğum günü yapıldı.

Başta İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç olmak üzere ilçe yöneticilerinin ve sağlıkçıların katıldığı doğum gününde Feriye nine, 107 yaşına pastanın üstündeki mumları üfleyerek girdi.

Geçen yıl evde sağlık hizmeti almaya başlayan alzheimer hastası Feriye ninenin oğlu Mehmet Arlı, annesinin uzun yaşamasının sırrının köyde doğal beslenmesi olduğunu söyledi.

Annesinin geçen seneye kadar her işi kendisinin yaptığını ve köyün tamamını gezebildiğini ifade eden Arlı, bir yıldır ise yatağa bağımlı hale geldiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Oruç, yaptığı açıklamada, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Feriye Tahan'ı ziyaret ederek, doğum gününü kutlamak istediklerini söyledi.

Feriye nineye yaklaşık bir yıldır evde sağlık hizmeti verildiğini ifade eden Oruç, "Kronik hastalıkları var fakat çok ciddi sorunları yok. Kontrolleri ekiplerimiz tarafından rutin olarak yapılıyor. Biz de bugün hem kendisini ziyaret etmek, hem yeni yaşını hem de Yaşlılar Haftası'nı kutlamak istedik. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Muhammed Ali Oruç, Feriye ninenin çok neşeli birisi olduğunu belirterek, "Teyzemiz gençlik yıllarını çok iyi hatırlıyor. Fakat son süreci çok iyi hatırlamıyor. Uzun yaşamasını köy hayatında yaşayıp doğal besinlerle, organik beslenmeye bağlıyor" diye konuştu.

Daha sonra doğum günü kutlanan Feriye nineye çiçek takdim edildi.

Kutlamaya, Feriye ninenin yakınlarının yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mehmet Kılınç, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Azize Çakan ve İdari Mali İşler Müdürü Uğur Barış katıldı.