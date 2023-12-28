Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)'nın özleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından ilgilenen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Konuyla ilgili merak edilen: "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Osman Aşkın Bak'ın yaptığı açıklamayla ilerleyen süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenörü bakanlığın bünyesine alacaklarını şu cümlelerle söyledi:

"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."