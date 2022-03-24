AA

Sinop'ta yaşayan 108 yaşındaki Hamide Çelik, ihtiyaçlarının büyük kısmını kendisi gideriyor.

AA'nın haberine göre eşini 40 yıl önce kaybeden, Dibekli köyü Taşlıca Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Hamide Çelik, zamanının büyük bölümünü torununun çocuklarıyla geçiriyor.

Her gün eşinin mezarını ziyaret ederek dua eden Hamide nine, ardından yürüyüş yapıyor, tavuk besliyor.

Hamide Çelik, yaşıtlarından tanıdığı kimsenin hayatta olmadığını söyledi.

Hayatının çok büyük kısmının köy işlerinde çalışarak geçtiğini anlatan Çelik, "Eskiden iş çoktu, şimdi o işler yok artık" ifadesini kullandı.

Sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam etmek istediğini dile getiren Çelik, "Yaşıtlarımın hepsi göçtü gitti, bir ben kaldım. Allah'a çok şükürler olsun, ben bu günleri gördüm. Kulaklarım ağır işitiyor, onun dışında önemli bir sağlık sorunum yok. Bu günlerimize şükür" dedi.

Uzun ömrünün sırrını hareketli yaşama bağlayan Hamide nine, "Eskiden sabah kalkar, sadece çorba içerdik. Sonra köyde ne iş varsa yapmaya giderdik. Çorbanın yanı sıra yeşillik çok sever, yerdim. Hayatımız hareketle, çalışmayla geçti" diye konuştu.

"KENDİSİNE BIRAKSAK HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYOR"

Hamide Çelik'in oğlu 64 yaşındaki Burhan Çelik ise annesinin bir çocuğu, 6 torunu, 12 de torununun çocuğu bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Annem 108 yıllık hayatında sadece bir kez ameliyat geçirdi. Yaşına rağmen halen dışarı çıkıp gezebiliyor, tavuklara yem atıyor hatta bahçeye bile gitmek istiyor ama tabii biz bazı şeyleri yapmasına izin vermiyoruz. Kendisine bıraksak her şeyi yapmak istiyor. Ailece ona çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Allah ona uzun ömürler verir inşallah."