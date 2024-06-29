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        Haberler Bilgi Magazin 109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

        109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

        106. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran tarihinde binlerce adayın katılım ile tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından, ÖGG soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. ÖGG sonuçları ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 109. Dönem Özel Güvenlik sınavı soru cevapları PDF sorgulama ekranı ve ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:20
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        ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavı soru - cevap anahtarının yayımlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, "109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?" İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları ve soru cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar...

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        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Takvimde, ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 2 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

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        Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

        ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        109. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

        Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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