Korona vaka sayısı 11 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan vaka sayıları 20 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün yayınlanan tabloya göre 26 binin üzerinde günlük pozitif vaka kaydedildi. İşte güncel kroona vaka sayıları...





11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

11 Ağustos Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.

9 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 22:10 itibarıyla 79 milyon 170 bin 667'ye yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 42 milyon 602 bin 878, ikinci doz aşı vurulan sayısı 30 milyon 567 bin 932 oldu.

En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Kırklareli,Edirne,Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bartın, Amasya, Ordu ve Hakkari olmak üzere 16'ya yükseldi.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2 ay öncesine kadar aşılama oranının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, Valilik koordinesinde tüm kurumların iş birliğiyle yürütülen "aşı seferberliği" sayesinde, düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçildi.