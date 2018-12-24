Avrupa Serbest Ticaret Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 1.1 arttı ve 16 milyon 950 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 16 milyon 770 bin adet satış gerçekleşmişti.
2018 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 13.1 ile İzlanda’da, yüzde 6.1 ile İngiltere’de ve yüzde 3.4 ile İtalya’da yaşandı. 2018 Ocak-Kasım döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında da Litvanya yüzde 23.9, Romanya yüzde 21.9 ve Macaristan yüzde 18.9 oranlarıyla yer aldı.
Toplam pazarda Ocak-Kasım döneminde satışların yüzde 33.6 azaldığı Türkiye, 561.6 bin adet araç satışı ile iki basamak geriledi ve 8'inci sırada yer aldı. Kasım ayında ise Türkiye'nin sırası değişmedi. Bu dönemde, yüzde 42.6 oranında düşüş ile 59.5 bin araç satışının yapıldığı Türkiye, Avrupa 6'ıncısı oldu.
Otomobil satışlarında ise, Ocak-Kasım döneminde satışların yüzde 31.7 oranında azaldığı Türkiye 425.5 bin adet ile iki basamak gerileyerek 8'inci sırada yer aldı. Kasım ayında ise pazarın yüzde 39.2 daralmasına rağmen Türkiye'nin sırası değişmedi ve 46.2 bin adet ile 6'ıncı sırada yer aldı.
PAZAR KASIMDA YÜZDE 6.4 AZALDI
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Kasım ayında yüzde 6.4 azaldı ve 1 milyon 383 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 478 bin adet satış gerçekleşmişti.
Bu dönemde en fazla düşüş yüzde 22.3 ile İzlanda’da, yüzde 21.6 ile İsveç’te ve yüzde 17.5 ile Lüksemburg’da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 16.7, Yunanistan yüzde 6.5 ve Slovakya yüzde 5.1 oranlarıyla yer aldı.
SATIŞLAR EN ÇOK LİTVANYA'DA ARTTI
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0.6 arttı ve toplam 14 milyon 585 bin adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 14 milyon 492 bin adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 14.4 ile İzlanda’da, yüzde 6.9 ile İngiltere’de ve yüzde 5 ile Norveç’te görüldü. Bu dönemde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 25.5, Romanya yüzde 24 ve Macaristan yüzde 20.4 oranlarıyla yer aldı.
Otomobil pazarı 2018 Kasım ayında ise, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8.1 azaldı ve toplam 1 milyon 158 bin adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 259 bin adet satış gerçekleşmişti.
HAFİF TİCARİDE 6'INCIYIZ
Avrupa hafif ticari araç pazarı da 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 3.7 arttı ve 1 milyon 956 bin adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 887 bin adet satış gerçekleşmişti.
2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 40.2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında iki basamak geriledi ve 6'ıncı sırada yer aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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