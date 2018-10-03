Suyun faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün mutlaka bir buçuk litre su tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. Yeni yapılan bir araştırma da yine suyun sağlık için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi. Sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ortaya koydu
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Günde 11 bardak su içmenin, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini yarı yarıya azalttığı bildirildi.
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AA'nın haberine göre; sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi.
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Son bir yılda en az 3 kez idrar yolu enfeksiyonu geçiren 45 yaş altında 140 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırma sırasında katılımcıların yarısından günde fazladan bir buçuk litre su içmeleri istendi.
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Diğer yarısının ise su tüketimlerinde değişiklik yapılmadı.
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Bir yıl sonra fazladan su içen kadınların sene içinde idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığı ortalama bir buçuğa düşerken, diğer grupta ortalama 3 olarak kaldı.
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Fazladan su içen kadınların günlük su tüketiminin yaklaşık 11 bardak, kontrol grubundakilerin ise 5 bardak olduğuna işaret edildi.
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