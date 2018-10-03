11 bardak suyun sağlığa etkisi!

Suyun faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün mutlaka bir buçuk litre su tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. Yeni yapılan bir araştırma da yine suyun sağlık için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi. Sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ortaya koydu