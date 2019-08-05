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11 bin 500 firmaya 1.7 milyar liralık 'İvme'

HABERTURK.COM / AA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1.7 milyar TL kredi kullandırıldı

Türk Lirası

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. "

 

Hangi sektör ne kadar İvme kredisi kullandı?

 

SEKTÖR

 LİMİT TUTARI

LİMİT TUTARI (Yüzde)

 KULLANDIRIM TUTARI

 KULLANDIRIM TUTARI (Yüzde)

(Milyon TL)

(Milyon TL)

 MAKİNE VE TEÇHİZAT

2.800

54

665

39

 TARIM - YEM ÜRETİMİ

310

6

310

18

 TARIM - SOYA FASULYESİ, MISIR VE  AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

290

6

290

17

 KİMYA PLASTİK

735

14

170

10

 GIDA

370

7

90

5

 TEKSTİL

185

4

45

3

 DİĞER

510

10

130

8

 GENEL TOPLAM

5.200

100

1.700

100

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