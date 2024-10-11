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        Haberler Bilgi Gündem 11 Ekim 2024 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde Cuma namazı vakti ne zaman?

        Bugün Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir manevi değere sahiptir. Haftalık olarak cemaatle kılınan bu namaz, Müslümanların Allah'a yönelip O'na ibadet ederken aynı zamanda bir araya gelip dayanışma ruhunu güçlendirdiği bir ibadet şeklidir. Cuma namazı, sadece bireysel bir ibadet değil, toplumsal birlikteliğin ve kardeşliğin simgesi olarak da öne çıkar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:10
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        Cuma namazı, İslam'da toplumsal ibadetin en önemli yollarından biridir. Müslümanlar, dünya işlerinden bir süre uzaklaşıp Allah'a yönelir, günahlarından arınmayı ve huzur bulmayı amaçlar. Cuma günü yapılan bu ibadet, bir araya gelerek dinî ve sosyal bağları güçlendirme fırsatı sunar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...

        2

        11 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        11 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        11 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 11 Ekim Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        11 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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