2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 11. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay 1-1 Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor 2-1 Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor 2-2 Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU (1 KASIM)
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
05 / 11Gaziantep FK-Kasımpaşa
05 / 11Çaykur Rizespor-Alanyaspor
06 / 11Sivasspor-Giresunspor
06 / 11Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK
06 / 11Antalyaspor-Altay
06 / 11Beşiktaş-Trabzonspor
07 / 11Göztepe-Konyaspor
07 / 11Adana Demirspor-Hatayspor
07 / 11Fatih Karagümrük-Galatasaray
07 / 11Fenerbahçe-Kayserispor
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