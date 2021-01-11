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11. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Bem-Bir-Sen'in "11. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

11. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
AA

Sendikal çalışmalar esnasında 2010 yılında geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden merhum genel sekreter İbrahim Keresteci anısına geleneksel olarak düzenlenen ödül töreni, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen ödül töreni, TRT 1 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması 1'incisi Hafız Muhammed Taha Yıldızhan'n Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntının giderilmesi için bir an önce kadro verilmesi gerektiğini ifade etti.

Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her daim sözleşmeli kardeşlerimizin yanında olduk. Alanda, masada, medyada, davalarda, soruşturma açılmasında bütün mücadeleyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Adana'da, Odunpazarı'nda, İzmit'te, Antalya'da, Batman'da, Esenyurt'ta, Bolu'da, Elmadağ'da, Bozüyük'te eylemler yaptık. Ankara Adliyesi önünde suç duyurusunda bulunduk."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Bem-Bir-Sen’imiz Türkiye’de çalışmalarıyla, kazanımlarıyla örgütlü mücadelesiyle marka sendikalarımızdan. Her türlü zorluğa rağmen büyüme pratiğini sürdürdüğünü, mobinge, yıldırmaya ve muhatap değişikliğinden sonra oluşan art niyetli yaklaşımlara rağmen bir kale gibi yolculuğuna devam ettiğini ifade ediyorum. Emek mücadelesinde Bem-Bir-Sen'e nice 27 yıllar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 başarılı gazeteciye ödülleri online olarak tevdi edildi.

Yılın Fotoğrafları Ödülü Anadolu Ajansından İsa Terli'ye, Görüntülü Haber Ödülü Anadolu Ajansından Arif Cömert'e, İbrahim Keresteci Özel Ödülü Star Gazetesinden Ahmet Kekeç'e, Dosya Haber Ödülü TRT'den Kemal Gümüş'e, Çalışma Hayatına Katkı Ödülü Milat Gazetesinden Ahmet Zeki Gayberi'ye, Köşe Yazarı Ödülü Sabah Gazetesinden Mahmut Övür'e, Röportaj Ödülü gzt.com'dan Nuriye Çakmak'a, TV Toplumsal Fayda Programı Ödülü NTV'den Yağız Şenkal'a, Belgesel Ödülü TRT'den Korona Belgeseline, TV Analiz Programı Ödülü Ülke TV'den Taha Dağlı'ya, İnternet Haber Ödülü Akşam WebTV'den Serkan Fıçıcı'ya, Araştırma Gazetecilik Ödülü Sabah Gazetesinden Nazif Karaman'a, Vefa Ödülü Mustafa Kutlu'ya, Yerel Medya Ödülü KON TV'den Yaşar Toy'a, Diplomasi Haber Ödülü ise TRT Brüksel'den Döndü Sarıışık'a verildi.


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