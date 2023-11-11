11 Kasım TV yayın akışı: Televizyonda bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, 'bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi ulusal kanallar, her gün yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Cumartesi günü dizisi olanlar yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını kontrol etmek için TV yayın akış listesini mercek altına aldı. İşte 11 Kasım 2023 Cumartesi Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...
11 Kasım Cumartesi günü televizyon yayın akışı yayınlandı. Günü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bugün televizyon hangi film, dizi ve televizyon programının yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler yayınlanacak, 11 Kasım TV yayın akışında neler var?" İşte 11 Kasım televizyonda yayınlanacak dizi ve filmler...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:30 Kirli Sepeti
18:00 Yabani
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
02:15 Senden Daha Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
22:45 Üç Kız Kardeş
01:45 Bir Derdim Var
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Ömer
13:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
15:30 Sakla Beni
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Sakla Beni
01:30 Ömer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Lingo
11:20 Benim Güzel Ailem
14:45 Teşkilat
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin