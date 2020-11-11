Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava Durumu
ABONE OL

11 Kasım Çarşamba İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2020 tarihine ilişkin detaylı hava durumu tahminini yayımladı. Meteoroloji'ye göre 11 Kasım Çarşamba günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Peki, 11 Kasım Çarşamba İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahminleri...

11 Kasım Çarşamba İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara Deniz'inde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına, Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),ilk saatlerde yer yer 7(60 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m,öğle ve akşam saatlerinde 3,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa),gece 5 ila 7 (40-60 km/sa),Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),ilk saatlerde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5m, kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hafta sonu yasak var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte kısıtlama detayları
GÜNDEMBu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
7 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEMCumhurbaşkanı imzaladı: 7 bakanlıkta atama kararları
İstanbul'da 'torbacı'lara şafak baskını
GÜNDEMİstanbul'da 'torbacı'lara şafak baskını
Son dakika: Saat 11.11'de başlıyor! Geleceğe Nefes: 83 milyon fidan toprakla buluşacak
GÜNDEMGeleceğe Nefes: 83 milyon fidan toprakla buluşacak
SON DAKİKA! Kahreden olay! Efsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi! - HABERLER
GÜNDEMEfsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?
Pandemi sosyal yardımı başvurusu ekranı! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
ŞOK! 8 yıl yanık odayla beklediler mahkemeden son dakika karar çıktı
GÜNDEM8 yıldır bekleyen aileye şok!
ALARM! Son dakika Meteoroloji hava durumu uyarısı: Yağmur ve sel
GÜNDEM2 bölgede sağanak, 2 ile sel uyarısı
Bakan Gül'den son dakika nafaka açıklaması! Nafaka kalkıyor mu?
GÜNDEMBakan Gül'den nafaka açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X