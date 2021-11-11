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11 Kasım Perşembe TV Yayın akışı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı bugün

TV yayın akışı 11 Kasım 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar, Misafir ve Camdaki Kız dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 11 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

11 Kasım Perşembe TV Yayın akışı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı bugün

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş (Tekrar)
22:45 Aziz (Tekrar)
01:30 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Misafir
00.30 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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