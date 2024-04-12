11 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması!
Bayram tatili nedeniyle birçok yapım bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. Bunun yerine çeşitli film ve şovlar izleyici ile buluştu. 11 Nisan Perşembe akşamı da Sahte Kabadayı ve Örümcek Adam:Evden Uzakta gibi filmler televizyon ekranlarında yerini aldı. İşte, dün akşamın reyting sonuçları...
Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Perşembe akşamının en çok izlenen yapımı belli olmuş oluyor! Bayram tatili nedeniyle dizilerin ara vermesinden dolayı çoğu kanalda birbirinden farklı filmler izleyici ile buluştu. İşte, 11 Nisan Perşembe gününün reyting sıralaması...
11 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI
Her akşam kanallar yayınladıları birbirinden iddialı yapımlarla reyting yarışına giriyor. 11 Nisan akşamına dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz...