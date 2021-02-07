Uzaktan eğitime geçilen bu yeni dönemde öğrencilerin ders kaynaklarına ihtiyacı da arttı. Habertürk Akademi öğrencilerin erişimine açıldı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler için deneme sınavları ve konu anlatımları yer alıyor. 11. sınıf soru bankası ve deneme sınavlarına Habertürk Akademi sayfasından ulaşılabilmekte. 7 gün boyunca üyelik ücreti olmayan Habertürk Akademi'de 11. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu videolara ve deneme sınavlarına ulaşabilecek. İşte 11. sınıf soru bankası ve deneme sınavları..

11. SINIF KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

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11. SINIF DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

11. sınıf öğrencileri deneme sınavlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak katılabilirler.

11. SINIF DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN