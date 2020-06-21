11 suçtan aranan şüpheli karıştığı silahlı kavga sonrası yakalandı - KONYA

AA

İddiaya göre, Rıza Şahin (37),merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi İskender Caddesi'nde aralarında husumet bulunan İsmail C. (37) tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.112 Acil Servis ekibince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şahin'in bacak kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve tedaviye alındığı belirtildi.- Yaklaşık üç senedir aranıyormuşİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının uyuşturucu ticareti, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 11 suçtan yaklaşık 3 senedir arandığını tespit etti.Harekete geçen ekipler, İsmail C'yi kiraladığı araçla Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken durdurdu.Zanlının üst aramasında ve araçta 370 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.