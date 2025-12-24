2 BİN 300 DAVA SÜRECİ ETKİLENECEK

Ayrıca terör ve örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışında tutuldu. 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 300 dava süreci bu değişiklikten etkilenebilecek.