        Haberler Bilgi Gündem 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne? 11. Yargı Paketi neleri kapsıyor? 11. Yargı Paketi son dakika TBMM'de kabul edildi!

        11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne?

        11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Meclis'te verilen önergeyle birlikte, 6 Şubat depremlerinde bina yıkımı, çökmesi ve ağır hasar sonucu meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin suçlar, Kovid-19 infaz düzenlemesinin kapsamı dışına çıkarıldı. Yaklaşık 2 bin 300 dosyayı ilgilendiren düzenleme ile terör, örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik ağır suçlar için de erken tahliye yolu kapatıldı. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne? 11. Yargı Paketi neleri kapsıyor? İşte detaylar...

        Giriş: 24.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:35
        1

        11. Yargı Paketi son dakika gelişmesi ile TBMM’de kabul edildi. Genel Kurul’da kabul edilen son önergeyle, kamuoyunda gündeme gelen Kovid düzenlemesinin kapsamı daraltıldı. Buna göre, 6 Şubat depremleri sonrası bina yıkımı ve çökmesi nedeniyle işlenen öldürme suçları ile terör, örgütlü suçlar ve kadına-çocuğa yönelik ağır suçlar infaz indirimi dışında bırakıldı. İşte detaylar...

        2

        11. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

        11. Yargı Paketi görüşmeleri sırasında verilen önergeyle, Kovid düzenlemesinin kapsamı daraltıldı. Buna göre deprem nedeniyle bina ya da diğer yapıların yıkılması, çökmesi veya hasar görmesi sonucu meydana gelen öldürme suçları düzenlemeden yararlanamayacak.

        3

        2 BİN 300 DAVA SÜRECİ ETKİLENECEK

        Ayrıca terör ve örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışında tutuldu. 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 300 dava süreci bu değişiklikten etkilenebilecek.

        4

        YOL KESMEYE HAPİS CEZASI GELİYOR

        Öte yandan 11. Yargı Paketinde yer alan Trafikte yol kesmek, bir aracı durdurmak veya engelleyene verilecek 3 yıl kadar hapis cezası maddesine verilen önerge kabul edildi. Yürüyüş ve gösteri yapanlar kapsam dışı tutuldu.

        5

        ENFLASYON DÜZELTMESİ MADDESİ

        Pakette ” 3 yıl enflasyon düzeltmesi yapılmayacak” maddesi eklenerek kabul edildi. 2025, 2026, 2027 için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

        6
