11. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde devam eden Yeni Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi ve af olup olmayacağı mahkum ve yakınları tarafından merak ediyor. Bu sebeple ''Genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi olacak mı?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşacağı belirtilen pakette; meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak? İşte, Yeni Yargı Paketi içeriği hakkında merak edilenler...
11. YARGI PAKETİ MECLİS’E SUNULDU MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi henüz Meclis'e gelmedi.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu 11. Yargı Paketi’ne dair çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Pakette; sanal bahis, trafikte yol kesme, suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenlemeler yer alacak.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME NE OLACAK?
Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek. Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak. Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak.
Suça sürüklenen çocuklardan iyi halli olduğu tespit edilenler, eğitimevine ayrılabilecek. İyi hal yoksa çocuğun cezasının infazı kapalı cezaevlerinde yapılacak.
10 yıldan yüksek ceza alan çocukların ise doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilmesi gündemde.
AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS 27 YILA ÇIKACAK
Suça sürüklenen çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 24 yıla kadar uygulanan hapis cezası 27 yıla çıkacak.
Müebbet hapis cezasında 15 yıla kadar uygulanan hapis cezası 18 yıla yükselecek.
15 ila 18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklarda cezada indirim oranları düşecek.
Suçun kasıt içermesi, ağırlığı, güdülen amaç ve suçun işleniş şekli ve failin suç geçmişine göre hakime ceza indirimi uygulamama hakkı verilecek.
TRAFİKTE YOL KESMENİN CEZASI 3 YILA ÇIKACAK
11. Yargı Paketi ile trafikte yol kesmenin cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.
Sanal bahis ve kumara yönelik düzenlemeler de pakette yer alacak.
BAKAN TUNÇ’TAN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.
Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Bakan Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
BOŞANMA DAVALARI MADDİ KONULARDAN AYRI TUTULARAK SONUÇLANACAK
Adalet Bakanı Tunç, boşanma davalarına ilişkin soru üzerine, boşanma davalarının yüzde 60'ının kadınlar tarafından açıldığını bildirdi.
Boşanma sürecinde en çok mağdur olan tarafın kadınlar olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Dava süreçlerinin uzamaması, çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi, hem de kadınlarımızın korunması ve boşanma davalarının maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlandırılması ve maddi konuların da ayrı bir dava olarak sürdürülmesi yönünde akademisyenlerden genel bir kanaat aldık. Bunu milletvekillerinin takdirine arz ettik." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarında farklı ülkelerde arabuluculuk uygulamasının bulunduğunu bildiren Bakan Tunç, "Zorunlu arabuluculuk olabilir mi, aile hukukunda, boşanma davalarında? Bunu tartışmak gerekir. Kadınlarımızın aile hukuku davalarında örselenmemesi, zorluk çekmemesi bizim hedefimiz. Yapılabilecek düzenlemeler var. Bu konuda takdir Meclisimizin." diye konuştu.
11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"10. pakette alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası arttırılmıştı. Trafikte yol kesmek, trafikte yolu kesip aracı tartaklıyor, hakaret ediyor. Onlardan ceza alacak, sırf yol kesiği için müstakil ceza kanununa bir madde koyarak 1 yıldan 3 yıla kadar, eğer aracı başka yere yönlendirmişse 2 yıldan 5 yıla kadar cezalar alacak. Düğünlerde, kutlamalarda silah atanları da önlemek lazım. Meskun mahalde silah atanlar yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese dahi 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir hüküm var. Kurusıkı da dahil. Kurusıkı 3 yıla kadar, gerçek silah 5 yıla kadar. Bunlar tabii taslak, bunlara milletvekillerimiz karar verecek."
Aile arabuluculuğuna yönelik soru üzerine Bakan Tunç, "Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile arabuluculuğu ihtiyari olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç. Bununla ilgili bazı taslak çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biz bunu çalışmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.
Bakan Yılmaz Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin soru üzerine, "Uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak da o eleştirileri dikkate alarak hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu noktada bu hassas dengeyi sağlamak lazım. Aile hukukuyla ilgili konuları sonraki zamanda gündeme gelme durumu olabilir." diye konuştu.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtmişti.
Güler, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."
"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuşmuştu.
AK Parti Grup Başkanı Güler, suça karışan çocuklara ilişkin yapılacak düzenlemeye değinerek, "Bizim halihazırdaki yasalarımızın limitlerine baktığımızda ciddi manada yüksek olduğunu görüyoruz. Belki bunlara kamuoyu beklentisini de izleyerek bakmak lazım. Ama özellikle bunu kullanarak suç işleyen örgüt mensuplarına yönelik daha caydırıcı, cezayı artırma noktasında bir durum var. Bunun sadece ceza artırma değil, suça sürüklenen ortamı da bu mahiyette izleyerek ona göre belli tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." demişti.
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan ortam konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ciddi tedbirleri ve çalışmaları olduğunu anlatan Güler, "Amacımız, bunlar da devreye alınarak en üst seviyede bu problemi çözme noktasında caydırıcı, etkin tedbirler geliştirmek. Her ceza için söylemiyoruz ama özellikle adam öldürme eyleminin belki cezalandırma noktasında daha etkili bir ceza sınırı olabilir mi, bu da tartışılıyor. Gündemimizde konuşuluyor bu konular. Ceza hukukçularımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uzmanları, milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu konularda çalışıyorlar. Eğer orada bir ihtiyaç doğarsa bunu da gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaşmıştı.