11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - VAN

AA

Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya kumbarasındaki 134 lirasını bağışlamaya karar verdi.Ailesinin de destek verdiği Alkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.Verilen adrese gelen Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Vefa Alkan'ı ablasının nezaretinde ekip aracıyla en yakın banka şubesine götürdü.Banka şubesinde açılan kumbaradan çıkan 134 lira 55 kuruş görevlilerce kampanya hesabına yatırıldı.Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Alkan, "Tablet almak için para biriktiriyordum. Başka vatandaşların ihtiyacının olacağını düşünerek kampanyaya bağışlamaya karar verdim." dedi.Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Alkan'ı ekip arabasıyla evine bıraktı.