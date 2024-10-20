11 yaşındaki Muhammet, yaşıtının kalbiyle hayata tutundu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Muhammet Ali Avcı'ya 2022 yılında kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede, 'kalp yetmezliği' tanısı konuldu. Önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Avcı, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Avcı, burada acil kalp nakli için sıraya alındı. 2 yıldır kontrolleri yapılan Avcı, durumunun ağırlaşması üzerine 1 ay önce hastanede tedaviye alındı. Avcı, geçen hafta Mersin'de hayatını kaybeden kendisi gibi 11 yaşında olan çocuğun bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu. Avcı, 8 Ekim'de gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hastaneden taburcu olmayı bekliyor.

"UMUTSUZDUK AMA YİNE DE BEKLEDİK" Muhammet Ali'nin annesi Bahriye Avcı, 2 yıldır kalp nakli beklediklerini belirterek, "Umutla bekledik. 1 ay boyunca hastanede yattık. Umutsuzduk ama yine de bekledik. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bize öyle güzel umut verdiler ki onların o verdikleri umutlar sayesinde bekledik. Sonra doktorlar, 'Gözün aydın, kalp nakli bulundu' dedi. O anı anlatmak, o anı yaşamak gerçekten çok zor bir şey. İlk önce Allah'a sonra da doktorlarımıza güvenmek gerçekten çok güzel bir şey. 2 yıl boyunca gerçekten çok umutsuz bir şekilde bekledik ama çok şükür sonucumuz güzel oldu" diye konuştu.