Megan Trump Berto and Bobby Berto, çocukları Joshua Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump ile soyadı aynı olduğu için çocuklarının okulda zorbalığa maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Joshua'nın üvey babası Bobby, küçük çocuğun soyadı nedeniyle tüm okulda alay konusu olduğunu söylerken, annesi Megan "Okulda küfür ediyorlar. 'Aptal' diyerek dalga geçiyorlar. Kendisinden ve soyadından nefret ediyor. Kendini sürekli üzgün hissediyor" dedi.

Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesi nedeniyle okul servisi değiştirilen Joshua, yeni servise bindiğinde şoförün yoklama aldığını ve soyadını duyan çocukların kendisine 'aptal' diye bağırdığını söyledi.

Çocuklarının ismini resmi olarak değiştirmek istediklerini söyleyen aile, okul kaydındaki Trump soyadını üvey babasının soyadı olan 'Berto' ile değiştirdiklerini belirtti.

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