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        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk öldü!

        Adana'da 11 yaşındaki bir çocuk tekstil atölyesinde asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı. Feci olayda Suriye uyruklu Ahmet Avan adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:13
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        11 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm
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        Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

        İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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