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        11 yavru köpeği poşete koyup çöpe atmışlar!

        İstanbul Sancaktepe'de 11 yavru köpeğin bir poşete koyup sıkıca bağladıktan sonra çöpe atıldığı ortaya çıktı. Köpeklerden 4'ü hayatını kaybetti, 7'si yaşama tutunmaya çalışıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:26
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        Sancaktepe’de sokak üzerindeki konteynere çöp atan Ayşe Karlangıç, konteynerden bir ses geldiğini duydu.

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        Çöpün içine bakan Karlangıç, ağzı bağlı bir poşetin içerisinde yavru köpeklerin olduğunu gördü. Poşeti çıkardığında 4'ü ölü 11 yavru köpekle karşılaşan Karlangıç, köpekleri evine götürerek bakımını üstlendi.

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        SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE KÖPEKLERİ ISITTI

        Olay öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak üzerinde meydana geldi. Konteynere çöp atmak isteyen Ayşe Karlangıç, konteynere yaklaştığı sırada poşetlerden ses geldiğini duydu.

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        Ses gelen poşeti çöpten çıkaran Karlangıç, poşetin içinde 4’ü ölü 11 yavru köpekle karşılaştı. Hayatta kalan yavru köpeklerin durumunun iyi olmadığını gören Karlangıç, köpekleri evine götürerek bakımını üstlendi. Yavruları köpek maması ile besleyen Karlangıç, saç kurutma makinesi ile köpekleri ısıttı.

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        "POŞETİN AĞZINI 4, 5 DEFA BAĞLAMIŞ VİCDANSIZLAR"

        Yaşadıklarını anlatan Ayşe Karlangıç, “Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım. İlk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim."

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        "Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4, 5 defa bağlamış vicdansızlar. Poşeti açınca içerisinden 11 tane yavru köpek çıktı. 4 tanesi öldü. Geriye yaşayan 7 tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım, evime getirdim."

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        "Mamalarını verdim. Vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanların anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi.

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