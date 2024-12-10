11 yavru köpeği poşete koyup çöpe atmışlar!

"Mamalarını verdim. Vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanların anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi.