110 yaşında koronavirüsü yendi

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık nine Fatma Benhamu Kovid-19 hastası bir akrabasıyla temasının ardından rahatsızlanarak Fes kentindeki Hasan es-Sani Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 26 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başaran Benhamu, sağlık personeli tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 202 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının, 7 bin 714'e yükseldiğini duyurmuştu.

ENDONEZYA'DA 100 YAŞINDAKİ KADIN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Endonezya’da da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 100 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletinin başkenti Surabaya’da geçen ay test sonucu pozitif çıkarak ülkenin en yaşlı Kovid-19 hastası olan Kamtin isimli 100 yaşındaki kadın hastalığı yendi.

Yetkililer, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından 17 Mayıs’ta taburcu edilen ve evde gözlem altında olan Kamtin’in şu ana kadar sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.