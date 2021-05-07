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1100 TL Pandemi Sosyal Yardım başvurusu nasıl yapılır? Tam Kapanma Sosyal Yardım sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi yardımı yapılıyor. Binlerce vatandaş e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. Daha önce başvuru yapan vatandaşlar da E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Tam Kapanma Sosyal Yardım sonuçları nasıl öğrenilir? 1100 TL Sosyal Yardım Başvuru işlemi nasıl yapılır?

1100 TL Pandemi Sosyal Yardım başvurusu nasıl yapılır? Tam Kapanma Sosyal Yardım sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. Binlerce yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa 1100 TL pandemi ödemesi yapılıyor. Peki 1100 TL Sosyal Yardım Başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL Sosyal Yardım Başvuru E-Devlet ekranı...

1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahibi olan kişiler, 05.05.2021 tarihinde, e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgula” başlıklı hizmetinden hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlandı.

Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05.05.2021 tarihinde yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.

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