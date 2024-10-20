111. Dönem ÖGG sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatını yakalayacak. Silah sınavına giren adaylara 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, 111. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...