Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Genel olarak yılda 6 kez yapılan Özel Güvenlik sınavı, bu yıl 5. kez uygulanacak. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte 2024 Özel Güvenlik sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar...

        2

        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ÖGG sınav yerleri giriş belgesine ÖGNET üzerinden sorgulanabiliyor.

        3

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

        4

        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım günü adaylar ile buluşacak.

        5

        Aralık ayındaki sınav 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi