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        Haberler Gündem 3. Sayfa 112 kayıtları ilk kez yayınlandı! | Son dakika haberleri

        112 kayıtları ilk kez yayınlandı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Burhan Karakuş cinayetinin izini sürmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:49
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        Burhan Karakuş’un ölümündeki şüphe büyüyor. Burhan Karakuş’un cinayetinde şüpheli konumunda bulunan birkaç kişiden biri de Burhan Karakuş’un öz abisiydi. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin ulaştığı abi Muhammed ve 112 arasında cinayet günü geçen telefon görüşmesi dikkatleri üzerine çekti.

        SİLAH SESİNİ KİM DUYDU?KAYNANASI SESİ DUYARKEN, SEVGİ NASIL DUYMADI?

        Kafasına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybeden Burhan Karakuş’un ölümündeki bilinmezlik sürüyor. Burhan Karakuş vurulduğu esnada ortaya yayılan silah ateş sesini aynı evdeki Havva Hanım (annesi) duyuyor fakat Sevgi (eşi) duymuyor. Havva’nın sesi duyup Sevgi’nin duymaması kafaları karıştırdı.

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