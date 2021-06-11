Asılsız çağrılar pes dedirtti! Telefonum çalışıyor mu? 0:00 / 0:00

İHA

İçişleri Bakanlığınca acil çağrı numaralarının tek bir numarada toplanması için 2015'te başlatılan çalışmalar kapsamında Osmaniye’de 27 Ocak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi yeni binasında hizmete girdi. Bu kapsamda 27 Ocak - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çağrı merkezine toplam da 212 bin 727 çağrı düşerken 164 bin 519’u çalışanlar tarafından asılsız çağrı olarak karşılandı.

Çağrıların yüzde 77,32’nin asılsız olduğunu ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “Tüm acil çağrıları 11 Mart tarihinden itibaren 112’de birleştirdik. 27 Ocak 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Osmaniye’de toplam 212 bin 727 çağrı düşmüştür. Bu çağrıların 48 bin 208’i asıl çağrı 164 bin 519’u ise asılsız çağrıdır. Üç aylık dönem içerisinde asıl çağrı oranımız yüzde 22,68 iken asılsız çağrı oranımız ise yüzde 77,32’dir. Tabi vatandaşlarımız asılsız çağrılarda bizi aradıklarında bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşmaları engellenmektedir. Gereksiz yere bir kişi aradığında ihtiyacı olan bir kişi aradığında konsolda bekletilmektedir. Çağrı karşılama ölümünde 6 arkadaşımız görevli aynı anda 6 kişiye hizmet verilirken 7’nci kişi aradığında konsolda telesekreter tarafından bekletilmektedir” diye konuştu.

"TELEFONUMUN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI TEST ETMEK İÇİN ARADIM"

Çağrı merkezine düşen asılsız çağrılara örnekler veren Arık, “Telefonumun çalışıp çalışmadığını test etmek için aradım. Şikâyetim yok ama neden olmasın. Abla saat kaç. Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum. Maskesiz dolaşırsam koronavirüsün bana bulaşma oranı yüzde kaçtır. Çocuğumun emziğini kaybettim, gidip emzik alabilir miyim? gibi asılsız çağrılarla karşılaşıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi ilimizde kuruldu. Güzel bir hizmet. Bunu amacı dışında kullanmamız önem arz etmektedir. Vatandaşlardan bizim beklenti ve talebimiz ‘Hayatınız bizim için değerli’ bu anlayışla çağrı merkezini gereksiz yere aramamaları ve asıl çağrı oranı ile Türkiye ortalamasının yüzdelik olarak üzerine çıkma gayreti içerisinde olmalıyız. Neden Osmaniye 81 il içerisinde en az asılsız çağrı yapan il olmasın” dedi.