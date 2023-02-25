Hatay halkı olarak yaşadıkları acının tarifinin olmadığını belirten Hergel, "Yine de şükrediyoruz ki bu büyük yıkımda köyümüzden, mahallemizden bir can kaybı yaşanmadı. Yıkıma uğrayan kilisemiz 1910'da hizmete açıldı. Simge olan asırlık bir yapıydı.